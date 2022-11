© 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH



Es ist nur eine kleine Rolle, die Margot Robbie in "Once upon a time in ... Hollywood" spielt, aber eine, die in Erinnerung bleibt. Und das nicht nur, weil sie - wie so oft bei Quentin Tarantino - ihre nackten Füße in die Kamera halten durfte. Die Szene, in der die von Robbie gespielte Sharon Tate sich selbst auf der Kinoleinwand sieht, ist vielleicht die schönste des ganzen Films.