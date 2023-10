© Getty Images



Schon bald war DiCaprio, dessen Mutter aus dem deutschen Oer-Erkenschwick stammt, im bewegten Bild zu sehen: erst in Kaugummiwerbung, 1990 dann in "Eine Wahnsinnsfamilie". Sein Spielfilmdebüt gab er in der Horrorklamotte "Critters 3". Zumindest in den USA erlangte er dann ab 1991 in der Sitcom "Unser lautes Heim" mit der Rolle als Luke (siehe Bild) Bekanntheit.