So ernst hatte man Elyas M'Barek bis dato noch nicht gesehen. Als junger Anwalt Caspar Leinen überzeugte er 2019 in dem Gerichtsdrama "Der Fall Collini", in dem er einen Mandanten in einem scheinbar aussichtslosen Fall verteidigt - und dabei einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte aufdeckt.