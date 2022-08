© Netflix / Marcos Cruz



Im August 2021 startete bereits der dritte Teil von "The Kissing Booth". Dabei hätte es nach dem ersten Film schon gereicht. Die kitschtriefende Romanze mit Joey King in der Hauptrolle ließ kein Klischee aus. Um was es geht? An der High School verliebt sich Elle (King) in den gutaussehenden Mädchenschwarm Noah (Jacob Elordi). Der ist ausgerechnet der Bruder ihres besten Freundes (Joel Courtney). Gähn!