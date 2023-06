© Sean Gallup/Getty Images



Nur kurz nach dem Antritt der Regierung, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine, seitdem ist das Handeln der Ampelkoalition vor allem von dieser außenpolitischen Krise geprägt. So kündigte Scholz einen Wandel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik an: Erstes Zeichen der "Zeitenwende" war der Beschluss der Regierung, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Bundeswehr zur Verfügung zu stellen.