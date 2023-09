© EA



In "FIFA 17" greift EA Sports auf PC, Xbox One und PS4 auf die aus "Battlefield 4" bekannte Engine Frostbite zu. Erstmals in der Geschichte der Spielereihe ist ergänzend zu den bekannten Modi auch ein Storymodus namens "The Journey" vertreten. Spieler schlüpfen in die Rolle des Nachwuchstalents Alex Hunter und begleiten dessen Karriere in der Premier-League.