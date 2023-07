© NDR/SWR/Frank Hisam



Arm in Arm mit den Tieren leben viele Bäuerinnen und Bauern: Die ausgebildete Bauernhofpädagogin Sabine Nußbaum bewirtschaftet einen ganz besonderen Hof. In der Reportage-Reihe "Hofgeschichten" tauchen Reporterinnen in ein Leben abseits der Verbraucheraugen ein und gewähren exklusive Einblicke.