© WDR/beckground tv/Daniel Wolcke



Weihnachten 2020 schlüpfte der Verwandlungskünstler unter den deutschen TV-Komikern in "House of Trumps - Peter, ein deutsches Geheimnis" in eine besonders originelle Rolle: Olli Dittrich präsentierte sich der staunenden TV-Öffentlichkeit als deutscher Cousin des damaligen US-Präsidenten - als "Peter Trump".