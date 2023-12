© 2013 Concorde Filmverleih GmbH



In "Die Unfassbaren - Now You See Me" (2014) verbindet sich die Kunst der Illusion mit kriminellem Genie. Eine Gruppe von Magiern, bestehend aus Jack (Dave Franco), Daniel (Jesse Eisenberg), Henley (Isla Fisher) und Merritt (Woody Harrelson), führt das FBI bei einem raffinierten Coup, der die Grenzen zwischen Magie und Realität verschwimmen lässt, an der Nase herum.