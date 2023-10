© Ubisoft



"Zeichen des Ragnaröks" hat auch noch anderweitig Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal in der Geschichte der Grammy Awards gab es eine eigene Kategorie für Videospiel-Soundtracks, der an die "Assassin's Creed Valhalla"-Erweiterung ging. Die Komponistin bedankte sich bei allen, die sich für die neue Kategorie "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media" einsetzten.