2007 begrüßte Anne Will zum ersten Mal Gäste in ihrer eigenen Sendung - ursprünglich nach dem "Tatort" am Sonntagabend. Im Jahr 2011 übernahm Günther Jauch mit seinem Polittalk vorübergehend diesen Sendeplatz, woraufhin "Anne Will" auf den späten Mittwochabend verschoben wurde. Seit 2016 läuft das Format wieder auf dem ursprünglichen Sendeplatz.