Mit Songs wie "Be My Baby", "Walking in the Rain" und "Baby, I Love You" wurden The Ronettes in den 60er-Jahren zu weltweit gefeierten Stars. Am 12. Januar starb Ronnie Spector, eine der drei Sängerinnen der Girlgroup, an einem Krebsleiden. Sie wurde 78 Jahre alt.