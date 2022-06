© Theo Wargo/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame



Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Bon Jovi und spielte bis 1994 Bass: Alec John Such schied zwar damals aus der Rockband aus, war aber 2018 dabei, als Bon Jovi in die "Rock and Roll Hall of Fame" (Bild) aufgenommen wurden. Such starb am 5. Juni im Alter von 70 Jahren.