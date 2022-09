© Emma McIntyre/Getty Images



Seine Schauspielkarriere begann Joe E. Tata bereits in den 60er-Jahren, weltweit berühmt wurde er durch seine Rolle in der 90er-Kultserie "Beverly Hills, 90210", in der er in 238 Folgen den Besitzer des "Peach Pit"-Diners spielte. 2018 wurde bei Tata Alzheimer diagnostiziert, am 24. August starb der Schauspieler an den Folgen der Krankheit, er wurde 85 Jahre alt.