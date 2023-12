© Frederick M. Brown/Getty Images



Dank seiner Rolle als Chandler Bing in der Sitcom "Friends" wurde Matthew Perry zum TV-Star, in den späten 90-ern spielte er zudem Hauptrollen in zahlreichen Kinokomödien. Schlagzeilen machte er aber auch mit Drogen- und Entzugsgeschichten, über die er 2022 auch in seiner Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" berichtete. Am 28. Oktober wurde er tot in seinem Whirlpool gefunden, eine genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Perry wurde 54 Jahre alt.