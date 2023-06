© Mark Von Holden/Getty Images for Dimension Films



Cormac McCarthy galt als einer wichtigsten zeitgenössischen US-Autoren, zahlreiche seiner Romane - etwa "All die schönen Pferde", "No Country For Old Men" und "The Road" - wurden von Hollywood adaptiert. Der Autor starb am 13. Juni in seinem Zuhause in Santa Fe, eine Todesursache wurde nicht bekannt. McCarthy wurde 89 Jahre alt.