© Michael Loccisano/FilmMagic/Getty Images



Sie waren 50 Jahre verheiratet und eines der erfolgreichsten Songwriter-Paare der Popgeschichte: Auf das Konto von Barry Mann und Cynthia Weil gehen Klassiker wie "On Broadway" (The Drifters), "We Gotta Get Out Of This Place" (The Animals) und "You've Lost That Lovin' Feelin'" (The Righteous Brothers). Die Songwriterin starb am 1. Juni, sie wurde 82 Jahre alt.