© iStock / alcfeoh21



Die Vorstellung, das Leben auf dem Land findet stets im Einklang mit der Natur statt, ist leider überholt. Denn städtisches Leben ist oft nachhaltiger und umweltbewusster. So leben Menschen in der Stadt in kleineren Wohnungen, in Hochhäusern mit besserer Klimabilanz und nicht, wie oft auf dem Land üblich, im Eigenheim mit Garten und Doppelgarage.