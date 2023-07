© ARD Degeto/Studiocanal/Julia Terjung



Als Dr. Josef Bartok wird Oliver Masucci in der "Schachnovelle" gefangen gehalten. Als es ihm gelingt, ein Schachlehrbuch in seine Zelle zu schmuggeln, schöpft er neuen Lebensmut. Doch mit der Zeit löst das Buch ein Schachfieber in ihm aus.