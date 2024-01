© ARD Degeto / Arte / Ufa Fiction / Armanda Claro



Auch Science-Fiction gibt es in diesem Jahr: Die Erfolgsserie "Charité" springt in der neuen Staffel ins Jahr 2049, in welchem eine Gesundheitsreform die Gesellschaft spaltet. Die ARD Degeto kündigt Großes an und fragt: "Wie werden sich Wissen und Medizin, Klima und Gesellschaft im Jahr 2049 entwickelt haben?"