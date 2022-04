© Getty Images / Harry Langdon



Mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller krönte Will Smith zuletzt seine Karriere. Begonnen hatte alles 1990, als er in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte. Von seinem eigenen Leben inspiriert, verkörperte Smith den jungen Will, der sein zwielichtiges Umfeld in Philadelphia gegen einem Neuanfang bei seinen wohlhabenden Verwandten in Los Angeles eintauscht.