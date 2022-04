© LucasArts



Obwohl oder gerade weil es so bockschwer war, ging "Zak McKracken and the Alien Mindbenders" schnell in die Games-Historie ein. 2008 veröffentlichten Fans die kostenlose Fortsetzung "Between Time and Space", die 20 Jahre später angesiedelt ist und sogar mit prominenten Synchronsprechern aufwarten konnte!