© Andreas Rentz/Getty Images for AD Design



Wolfgang Joop ist nicht nur erfolgreicher Designer und Geschäftsmann, sondern auch Maler und Autor. Verbunden wird sein (Marken-)Name aber in erster Linie mit Mode: In "Wunderkind" (von 2003 bis 2019) liefen Models über die Laufstege dieser Welt und mit dem neuesten Label "Looks by Wolfgang Joop!" feierte er den Einstieg in die Online-Fashion - inspiriert von seiner Juror-Zeit bei Germany's Next Topmodel.