Helge Schneider liebt das Absurde - das schlägt sich nicht nur in seinen Outfits und seinen Liedern ("Bonbon aus Wurst", "Fitze, Fitze, Fatze") nieder, sondern auch in den Titeln, die er sich für seine Bühnenprogramme ausdenkt. Ein paar besonders schöne Beispiele aus der Vergangenheit: "Helge Schneider & The Firefuckers", "I Brake Together", "Akopalüze Nau" und "240 Years of 'Singende Herrentorte'".