Obwohl Ayesha (Elizabeth Debicki) nur in einer Nebenrolle bei "Guardians of the Galaxy Vol. 2" zu sehen ist, sollte die mächtige Hohepriesterin nicht unterschätzt werden. Mit ihren Kräften ist Ayesha sogar in der Lage, Lebensformen zu entwickeln. Am Ende von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ist zu sehen, wie sie eine neue Lebensform der Sovereign erschafft, die sie Adam nennt. Zuletzt war sie in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zu sehen.