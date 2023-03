© Getty Images / Martin Rose



Besonders Berufspendler in deutschen Großstädten dürften sich bei Johannes Oerdings "An guten Tagen" Ähnliches wünschen. Dem Song entkamen sie so oder so nicht, lief er doch im Radio rauf und runter. Auch sonst bewies der Münsteraner ein gutes Händchen. Seine sieben Studioalben hatten bisher die eingebaute Erfolgsgarantie, "Plan A" chartete 2022 bis an die Spitze.