Spaltet im Männerfußball die Frage nach dem G.O.A.T. (Greatest of All Time) die Fans oft in das Messi- und das Ronaldo-Lager, ist der Posten im Frauenfußball klar verteilt: Keine Spielerin streichelt mit derartiger Brillanz den Ball wie Marta. Sechs Titel bei der Wahl zur Weltfußballerin heimste die dribbelstarke Brasilianerin ein. Noch Fragen? 2023 spielt sie ihre sechste WM.