Die Außenaufnahmen von "Davos 1917" waren bedroht - denn bis zum Abend vor Drehbeginn präsentierten sich die geplanten Drehorte in den Schweizer Hochalpen als "Matschparadies". In der Nacht zum ersten Drehtag schneite es jedoch massiv. Die Temperaturen sanken allerdings in einen Minus-Bereich, der die Dreharbeiten zu Herausforderung werden ließen.