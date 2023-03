© RTLZWEI



Während ihres Urlaubs in Südafrika (2019) gingen die Geissens auf Spurensuche alter Kulturen: Ob sich mit einem "Vodoo-Zauber" Davinas (links) Handysucht bekämpfen ließ? Zwei Medizinmänner gaben jedenfalls ihr Bestes. "Was is dat? Wo kommen die her?" Für den stutzigen Papa Robert (rechts) gab es anschließend eine Weinwanderung in Kapstadt.