Ein Klassiker der Verschwörungen: Chemtrails. Also Kondensstreifen von Flugzeugen, die sich über unseren Himmel ziehen, die nicht harmlos sind, sondern von bösen Mächten mit chemischen Stoffen angereichert werden. So verteilen sie sich gleichmäßig über unser Land, ach was, über die ganze Welt. Was diese ominösen chemischen Stoffe bewirken, variiert von Verschwörungstheoretiker zu Verschwörungstheoretiker. In einem sind sie sich aber einig: Sie sind böse!