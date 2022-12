© MobyGames



Um illegale Rennen drehte sich auch alles in "Need for Speed: Underground 2" (2004). Der Tuning-Aspekt stand mehr denn je im Fokus: Im Vergleich zum Vorgänger wurden die individuell wählbaren Teile verdoppelt. Wie beim ersten Teil der "Underground"-Reihe gab es eine Rahmenhandlung im Straßengang-Milieu, die an "The Fast And The Furious" erinnert.