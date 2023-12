© Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images



Schon nach 25 Minuten musste Cristiano Ronaldo im EM-Finale 2016 gegen Frankreich verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den Kopf steckte der Portugiese trotzdem nicht in den Sand - ganz im Gegenteil. Engagiert coachte er an der Seite von Trainer Fernando Santos seine Mannschaft an der Seitenlinie zum dramatischen Sieg in der Verlängerung.