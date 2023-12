© Apple



Auch bei Apple TV+ finden Stephen-King-Fans seit 2021 Stoff: die Serie "Lisey's Story". In dem Psychodrama wird Julianne Moore in der Titelrolle nach dem Tod ihres Mannes (Clive Owen) mit Angstträumen und Botschaften aus einer Parallelwelt konfrontiert. Doch was ist Realität und was Einbildung? Atmosphärisch trumpft die Serie auf, wenngleich die ständigen Zeitsprünge ein wenig irritieren.