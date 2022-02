© iStock / mikdam



Um Schnee- und Winterurlaub zu machen, muss es nicht zwingend in die Berge gehen. Wie wäre es mit einem Städtetrip? Dafür am besten eine Stadt im Norden auswählen, wie zum Beispiel Stockholm. Denn hier treffen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wundervolle eisige Landschaften und eine weiße Stadt. Im Winter haben Altstadt und Co. mindestens genauso viel Flair wie im Sommer.