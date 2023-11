© Getty Images / Larry Busacca



Seine Jugend verbrachte Adam Driver in Indiana. Nach seinem Schulabschluss und den Anschlägen vom 11. September diente er in der 1st Marine Division in Kalifornien. Nach seiner Rückkehr absolvierte er ab 2009 ein Schauspielstudium an der renommierten Juillard School in New York. Über diverse Rollen am Broadway fand Driver schließlich seinen Weg vor die Kameras.