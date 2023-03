© Sky



Vom Sportler zum Staubsaugervertreter: Verwandlungskünstler Florian Lukas schlitterte 2021 in der Comedyserie "Die Wespe" als gefallener Dartsprofi in eine Lebenskrise. Doch so leicht ließ er sich nicht unterkriegen - was in beste Streaming-Unterhaltung mündete. In der charmanten Underdog-Geschichte wussten auch die Nebendarsteller um Ulrich Noethen zu überzeugen.