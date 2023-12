© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.



Das postapokalyptische Playstation-Produkt "The Last Of Us" gilt als eines der besten Konsolenspiele überhaupt. Oft ist das kein gutes Omen für eine Serien-Adaption. Anders in diesem Fall. Die neunteilige HBO-Saga vereint grandiose Endzeitbilder, spannende Action und große Erzählkunst - und legte früh im Jahr die Latte sehr hoch. Was sonst noch sehenswert war im Streaming-Jahr 2023, verrät die Galerie.