© 2019 Getty Images/Andreas Rentz



Die Zwillinge Lena und Lisa Mantler gehören zu den erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland. Am 29. Juni startet ihr Film "Get up" (Regie: Lea Becker) in den deutschen Kinos. In dieser Galerie zeigen wir Ihnen die wichtigsten Fakten über das erfolgreiche Duo.