© RTL



Man sieht schon den Bildschirm. Es wird ein ... Privatsender: Am 2. Januar 1984, um 17.27 Uhr erblickte RTLplus (später RTL) das Licht Welt. Die erste Sendung, in der der Kanal von Moderator Rainer Holbe "entbunden" wurde, wurde aus einem Ministudio in Dudelange, Luxemburg, gesendet. Wie vielseitig das Programm über die Jahre war, zeigt die Galerie.