© iStock / Gilitukha



Die Jackfrucht zählt zu den größten Früchten der Welt und bringt bis zu 25 Kilogramm auf die Waage. Der gelbe Riese findet sich in vielen Regionen der Erde. Beheimatet ist sie in Thailand, doch sie fühlt sich auch in Indien und Brasilien wohl. Direkt am Stamm des Jackfruchtbaumes lassen sich die Früchte ernten.