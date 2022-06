© 2021 Disney+ STAR



Drei Bewohner eines schicken Appartement-Komplexes in New York (unter anderem Steve Martin) kennen sich zwar nicht, interessieren sich aber alle für Verbrechen. Als in ihrem Wohnhaus ein Mord verübt wird, beginnt das Trio nachzuforschen und startet einen Podcast - mit unabsehbaren Folgen. In Staffel zwei von "Only Murders In The Building" (ab 28. Juni) gerät das Trio selbst unter Mordverdacht.