Rategast Rea Garvey war sich in der fünften Show sofort sicher: Die Zahnfee ist Leslie Clio! Neben der Stimmfarbe spricht tatsächlich einiges für die 36-Jährige: Unter dem Namen "Kid Clio" veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin Kinderlieder, was für die vielen Kindergesichter in den Indizienfilmen passt. Außerdem sind sowohl die Zahnfee als auch Clio nicht besonders groß.