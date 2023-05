© 2015 Getty Images/Alexandre Loureiro



Eine echte Überraschung wäre am Ende Doro Pesch. Mit drei Prozent in der JoynMe-App landet die "Queen of Metal" sogar vor Kathy und Maite Kelly so wie vor Bundeskanzler Olaf Scholz. Dessen Namen in der Top fünf darf allerdings eher als Fortführung des jahrelangen Gags, Angela Merkel unter jedem Kostüm zu vermuten, gewertet werden.