Nein zu Wein und Bier? Viele Menschen möchten auf Alkohol verzichten. Doch der versteckt sich nicht nur da, wo man ihn erwartet. So manch unschuldig wirkendes Lebensmittel enthält Alkohol - wenn auch meist in geringen Mengen. Erfahren Sie in unserer Galerie, welche Produkte Sie bei Alkoholverzicht lieber meiden sollten.