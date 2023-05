© iStock / 3bostonterriers



Natürlich ist es eher unwahrscheinlich, dass Ihr Hund eine ganze rohe Zwiebel oder eine Knoblauchzehe verputzt. Doch die enthaltenen Schwefelstoffe sind auch gekocht, gegrillt oder in Pulverform giftig für Bello & Co., sie zerstören die roten Blutkörperchen in seinem Körper. Daher ist es besonders wichtig, Ihre zubereiteten Speisen nicht an den Vierbeiner zu verfüttern, Knoblauch und Zwiebeln lauern überall.