© iStock / okskukuruza



In modernen Auberginen-Züchtungen ist die Menge an Toxinen relativ gering. Höher ist der Anteil an Solanin allerdings direkt am Stielansatz und bei unreifen Auberginen. Folgen einer Solaninvergiftung können Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und Erbrechen sein. Lassen Sie die rohe Aubergine also raus aus Salat und Smoothie. Sowieso werden Sie schnell feststellen: Rohe Auberginen schmecken unangenehm bitter.