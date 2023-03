© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.



2023 erhielt Serienschöpfer Ryan Murphy bei den Golden Globes eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Besonders mit einer Serie wird der Name des Produzenten in Verbindung gebracht: "American Horror Story". In mittlerweile elf Staffeln widmet sich Murphy in dem hochgelobten Format Schauergeschichten unterschiedlichster Couleur.