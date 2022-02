© iStock/nathanphoto



Raubwanzen treten vor allem in Lateinamerika auf und sind an sich ungefährliche Insekten. Dennoch gehen rund 10.000 Menschenleben pro Jahr auf ihr Konto. Grund hierfür ist, dass die Wanzen die Chagas-Krankheit übertragen. Nach ihrem Stich hinterlassen die Wanzen Kot auf der Haut von Mensch und Tier. Sobald die Bissstelle aufgekratzt wird, gelangt der Erreger in den Blutkreislauf und führt unbehandelt oftmals zum Tod.