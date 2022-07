© iStock/nadisja



So ist Waschmittel in Pulverform eine nachhaltige Wahl. Ausschlaggebend für die Menge an Schadstoffen und Substanzen, die mit dem Abwasser in die Umwelt gelangen, ist die Waschmittel-Konsistenz. Pulver enthält weniger waschaktive Tenside und keine Konservierungsstoffe. Nur in Flüssigwaschmittel sind Konservierungsstoffe enthalten, damit sich darin keine Mikroorganismen bilden.