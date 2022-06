© Heather Kyoht Luterman



Dass der Dilophosaurus tatsächlich so bunt war wie in dieser Illustration, darf bezweifelt werden. Fest steht jedenfalls: Der unscheinbare Jäger war verglichen mit anderen Dinos ein ziemlicher Langweiler. Darauf, dass der Knochenkamm-Träger eine Nackenkrause wie im Film trug oder dass er Gift spuckte, gibt es keinerlei wissenschaftliche Hinweise. ("Dilophosaurus wetherilli" von Heather Kyoht Luterman - Milner ARC, Harris JD, Lockley MG, Kirkland JI, Matthews NA (2009) Bird-Like Anatomy, Posture, and Behavior Revealed by an Early Jurassic Theropod Dinosaur Resting Trace. PLoS ONE 4(3): e4591. doi:10.1371/journal.pone.0004591. Lizenziert unter CC BY 2.5 über Wikimedia Commons)